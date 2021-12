La ministra Cartabia punta ad approvare la riforma del Csm entro Natale (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sfida più difficile per la ministra della Giustizia Marta Cartabia sarà quella della riforma del Consiglio superiore della magistratura. La Guardasigilli, tra la “correntopoli” di Palamara e il caso di Catello Maresca, prova a chiudere prima di Natale – scrive Repubblica. Il testo con lo stop alle porte girevoli tra magistratura e politica, la nuova legge elettorale per rinnovare il Csm e l’incompatibilità tra chi esercita la funzione disciplinare e chi nomina i vertici degli uffici, dovrebbe approdare a Palazzo Chigi prima della pausa. Il “metodo Cartabia” punta all’«ascolto e confronto» con i partiti di maggioranza. La ministra li ha incontrati uno a uno, esponendo il suo progetto. Il Csm dev’essere rinnovato tra luglio e settembre. Ma dalle forze politiche sono ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sfida più difficile per ladella Giustizia Martasarà quella delladel Consiglio superiore della magistratura. La Guardasigilli, tra la “correntopoli” di Palamara e il caso di Catello Maresca, prova a chiudere prima di– scrive Repubblica. Il testo con lo stop alle porte girevoli tra magistratura e politica, la nuova legge elettorale per rinnovare il Csm e l’incompatibilità tra chi esercita la funzione disciplinare e chi nomina i vertici degli uffici, dovrebbe approdare a Palazzo Chigi prima della pausa. Il “metodoall’«ascolto e confronto» con i partiti di maggioranza. Lali ha incontrati uno a uno, esponendo il suo progetto. Il Csm dev’essere rinnovato tra luglio e settembre. Ma dalle forze politiche sono ...

