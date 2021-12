Il Paradiso delle signore spoiler 13 dicembre: Tina prende una decisione, Flora fa una confessione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli spoiler della puntata del 13 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina si troverà a prendere una nuova decisione in merito al suo intervento. L’imprevisto che è accaduto a sua madre Agnese, infatti, cambierà completamente le carte in tavola. Per quanto riguarda Flora, invece, la donna farà una confessione inaspettata a Ludovica. In L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 dicembre 2021) Glidella puntata del 13delrivelano chesi troverà are una nuovain merito al suo intervento. L’imprevisto che è accaduto a sua madre Agnese, infatti, cambierà completamente le carte in tavola. Per quanto riguarda, invece, la donna farà unainaspettata a Ludovica. In L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #anticipazioni #pdsdaily #pds6 La #trama di #lunedì #13dicembre - DreamMarika : RT @MaryErienne1983: Miracolo di Natale: Beatrice riappare nelle anticipazioni! Come l'unica persona capace di non fare sentire Vittorio so… - iamstefaania : RT @too_hobbies: Comunque se il paradiso delle signore arriva al 1970 potranno fare un'intera stagione con un solo set, quello del tribunal… - CInvrea : @ClioAmerio ci parla delle terre del #Monviso: paradiso delle attività outdoor - plzanotti : @rosadineve Il paradiso me lo immagino un po' come le colline delle campagne marchigiane e toscane. Meravigliose. -