Calciomercato Fiorentina | si lavora al riscatto di Torreira

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ha già convinto tutti. Il club viola al lavoro per riscattare definitivamente il centrocampista A metà stagione, laè già convinta della bontà dell’acquisto di Lucas. Ne è sicuro il Corriere Fiorentino che svela come, il club viola, stia giàndo per ilcompleto del cartellino del centrocampista. Previsti a breve nuovi colloqui con l’Arsenal e gli agenti del ragazzo. Il prezzo per l’acquisto definitivo è stato fissato in estate sui 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.