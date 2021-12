Bomba in casa Rodriguez, Belen scrive un messaggio d’amore a Stefano De Martino, Fan in delirio. Ecco cosa ha fatto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Belen Rodriguez è da poco di nuovo single e già i suoi atteggiamenti lasciano pensare a un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. In particolare, adesso la bella modella argentina ha scelto di accompagnare il packaging dei capi d’abbigliamento della sua linea, Hinnominate, con una frase tatuata sul corpo del suo ex marito. Loro sono una delle coppie più famose e amate del piccolo schermo. Del resto, il loro amore è nato proprio davanti alle telecamere, quando lui era un ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ed era ancora fidanzato con la cantante Emma Marrone. Da quel momento sono stati molti gli alti e bassi che li hanno visti protagonisti. Ma l’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato sicuramente molto forte e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 10 dicembre 2021)è da poco di nuovo single e già i suoi atteggiamenti lasciano pensare a un ritorno di fiamma conDe. In particolare, adesso la bella modella argentina ha scelto di accompagnare il packaging dei capi d’abbigliamento della sua linea, Hinnominate, con una frase tatuata sul corpo del suo ex marito. Loro sono una delle coppie più famose e amate del piccolo schermo. Del resto, il loro amore è nato proprio davanti alle telecamere, quando lui era un ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ed era ancora fidanzato con la cantante Emma Marrone. Da quel momento sono stati molti gli alti e bassi che li hanno visti protagonisti. Ma l’amore traDeè stato sicuramente molto forte e ...

