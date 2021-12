Australia | commissione senato per indagine su diversità media

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Australia commissione

ANSA Nuova Europa

Un'indagine giudiziaria con ampi poteri sulla diversità dei media in, sui loro proprietari e sulla regolazione del settore. E' la raccomandazione per un'inchiesta di unadel Senato federale sulla diversità dei media. Il rapporto di maggioranza ...È lì che l'Eliseo è finito nell'angolo, subendo la recente disdetta dall'(cioè dall'...ha perso 30 miliardi di entrate Iva causa evasione Secondo un nuovo studio pubblicato dalla...Un'indagine giudiziaria con ampi poteri sulla diversità dei media in Australia, sui loro proprietari e sulla regolazione del settore. E' la raccomandazione per un'inchiesta di una commissione del Sena ...