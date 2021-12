Alessia Fabiani | le dolci parole per i figli | “I giorni più felici sono con voi”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il dieci dicembre 2021compie 45 anni. La showgirl e attrice è attualmente impegnata con lo spettacolo Stasera mi butto! al Teatro degli Audaci di Roma, insieme a Mario Zamma e Salvo Buccafusca. È stata sposata con l’imprenditore Fabrizio Cherubini, da cui si è separata nel 2017 e dal loro amore, il 3 novembre 2012,nati due gemelli, un maschio e una femmina, Kim e Keira. Vi raccomandiamo... Cinque cose che (forse) non sai su Gerry Scotti, giurato a Tu Sì Que Vales È proprio con i suoi bambini che l’attrice ama trascorrere la maggior parte del suo tempo e su Instagram regala spesso scatti di momentiin loro compagnia. È con loro cheha passato questo compleanno e per celebrare le ...

