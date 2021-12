“Abusi con il green pass”. Allarme del Garante (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non solo il green pass soffre di un’enorme falla, scoperta solo di recente. Ma pare che in giro ci sia anche un certo “abuso” del super green pass. Al Garante della Privacy sono arrivate infatti segnalazioni da parte di molti cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il super lasciapassare anziché quella per la versione base, lasciando così fuori dagli alberghi o dai luoghi di lavoro persone non vaccinate che però avrebbero tutto il diritto di entrare. Prima di tutto, occorre mettere ordine. Il super green pass, come noto, è quella certificazione che possono vantare solo vaccinati e guariti. Il green passa base, invece, lo si può ottenere anche con un tampone rapido o ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non solo ilsoffre di un’enorme falla, scoperta solo di recente. Ma pare che in giro ci sia anche un certo “abuso” del super. Aldella Privacy sono arrivate infatti segnalazioni da parte di molti cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il super lasciaare anziché quella per la versione base, lasciando così fuori dagli alberghi o dai luoghi di lavoro persone non vaccinate che però avrebbero tutto il diritto di entrare. Prima di tutto, occorre mettere ordine. Il super, come noto, è quella certificazione che possono vantare solo vaccinati e guariti. Ila base, invece, lo si può ottenere anche con un tampone rapido o ...

Advertising

contetacchiac : RT @AzzurraBarbuto: Il sindaco di Asti ha indossato la gonna per manifestare contro la violenza sulle donne. Giustamente, con la gonna il m… - ParliamoDiNews : Parigi, l`ex nuotatore olimpionico Yannick Agnel arrestato con l`accusa di abusi su almeno un minore - Il Fatto Quo… - GuardiaGordiana : @Tg1Rai @TIME @Simone_Biles Accidenti @Tg1!Quanti omissis!! Suvvia ripetete con me:la campionessa @Simon_Biles ha a… - _MoonDreams : RT @laura_pi79: Impedire ai malati di comunicare con l'esterno, oltre ad essere un abominio e un abuso in sé, fa venire il dubbio che quei… - Swim4life_it : L’ex campione olimpico francese è stato fermato in via cautelare con l’accusa di stupro e aggressione #abusi… -