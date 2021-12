Suppletive | palla al Nazareno | candidato tra oggi e domani

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Dopo il no incassato da Giuseppe Conte, per ilè arrivato il momento di scegliere il nome da mettere in campo per difendere il collegio Roma 1, lasciato vacante dopo l’elezione a sindaco di Roberto Gualtieri, alle prossimedella Camera che si terranno domenica 16 gennaio. I dirigenti nazionali del Partito democratico, a cui spetterà la scelta e l’ultima parola, sceglieranno la candidatura tra: in corsa ci sono Enrico Gasbarra, Cecilia D’Elia e Annamaria Furlan, con il Pd nazionale che propenderebbe per una scelta al femminile. (Agenzia Dire)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suppletive palla

RomaDailyNews

...Roma E' durata poche ore l'ipotesi di una candidatura del leader del M5s alle elezioni...incassatore L'unico che per ora lo sostiene ancora è Enrico Letta Conte non tocca più: viene ...... due a zero,al centro. Leggi anche Il Pd si piega ai 5 Stelle, offerto il seggio romano di Gualtieri a Conte: la mossa in ottica Quirinaledi Roma, il dietrofront di Conte è un ...Giuseppe Conte non può restare fuori dal Parlamento italiano, sia pure in una legislatura quasi al termine (nel 2023, ammesso che non si voti prima ma è improbabile). Non ...Duplice obiettivo: rinsaldare l'alleanza e avere un interlocutore in Aula sull'elezione del Presidente. L'ex premier ci pensa ...