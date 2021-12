Super Green Pass, controlli rafforzati su tutto il territorio: piovono multe e sanzioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Colleferro. controlli tassativi su tutto il territorio per la verifica delle idoneità del certificato verde rafforzato. A partire dal 6 dicembre scorso, e cioè dall’entrata in vigore del Green Pass “rafforzato”, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono impegnati in servizi specifici per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Solo nelle ultime ore, sotto la lente dei Carabinieri sono finiti 38 esercizi pubblici e ben 166 persone, di cui 5 multate perché non in possesso del certificato verde. Nello specifico, in un bar di Artena la proprietaria ha permesso l’ingresso nel locale a tre persone di età compresa 28 e 44 anni, tutti residenti in un comune limitrofo. Leggi: Roma, clienti e dipendenti al ristorante senza Green Pass: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Colleferro.tassativi suilper la verifica delle idoneità del certificato verde rafforzato. A partire dal 6 dicembre scorso, e cioè dall’entrata in vigore del“rafforzato”, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono impegnati in servizi specifici per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Solo nelle ultime ore, sotto la lente dei Carabinieri sono finiti 38 esercizi pubblici e ben 166 persone, di cui 5 multate perché non in possesso del certificato verde. Nello specifico, in un bar di Artena la proprietaria ha permesso l’ingresso nel locale a tre persone di età compresa 28 e 44 anni, tutti residenti in un comune limitrofo. Leggi: Roma, clienti e dipendenti al ristorante senza: ...

