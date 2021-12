Padova, una settimana dopo l’attacco hacker il sistema dell’Unità sanitaria è ancora fuori uso: tutti i servizi bloccati, a parte i vaccini (Di giovedì 9 dicembre 2021) A parte i vaccini, tutti gli altri servizi sono bloccati, più o meno parzialmente. Una settimana dopo l’attacco hacker del 3 dicembre al sistema informatico, l’Ulss 6 Euganea della provincia di Padova non ha ancora risolto i problemi e ripristinato le attività fornite a un bacino di circa 900mila persone, che restano parziali o affidati a supporti cartacei. Che la situazione fosse grave lo si era capito subito, quando un virus aveva paralizzato i server di quattro ospedali (Piove di Sacco, Cittadella, Camposampiero e Schiavonia) con tutta la gestione degli ambulatori, delle analisi, dei tamponi e delle vaccinazioni anti-covid. Adesso, nonostante una sessantina di tecnici siano al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Agli altrisono, più o meno parzialmente. Unadel 3 dicembre alinformatico, l’Ulss 6 Euganea della provincia dinon harisolto i problemi e ripristinato le attività fornite a un bacino di circa 900mila persone, che restano parziali o affidati a supporti cartacei. Che la situazione fosse grave lo si era capito subito, quando un virus aveva paralizzato i server di quattro ospedali (Piove di Sacco, Cittadella, Camposampiero e Schiavonia) con tutta la gestione degli ambulatori, delle analisi, dei tamponi e delle vaccinazioni anti-covid. Adesso, nonostante una sessantina di tecnici siano al ...

