Oppenheimer | Florence Pugh | Rami Malek e Benny Safdie nel cast

Nel cast del film Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan, ci saranno anche Florence Pugh, Rami Malek e Benny Safdie. Oppenheimer sarà il prossimo film diretto da Christopher Nolan e nel cast dell'atteso progetto ci saranno altre tre star del cinema: Florence Pugh, Rami Malek e Benny Safdie. Il progetto sarà prodotto da Universal e si basa sul libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. Cillian Murphy vestirà i panni del protagonista nel film, la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 21 luglio 2023.

