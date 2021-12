Maurizio Battista e Alessandra Moretti | il matrimonio è al capolinea | “Le nostre strade si divideranno”

(Di giovedì 9 dicembre 2021)alper. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram, come riportato da Isa e Chia. Attraverso delle parole dedicate alla piccola Anna, frutto del loro amore,ha annunciato la rottura dalla moglie: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due L'articolo

Advertising

infoitcultura : Maurizio Battista, amore al capolinea con Alessandra Moretti. Lei: “Mi hai inflitto dolori indicibili” - L'Unione… - BaritaliaNews : Maurizio Battista si separa dalla moglie e lei fuori di sè: “Dì tutta la verità” - GiulianoCipri11 : Uno Anzi Due - con Maurizio Battista e Claudia Pandolfi - Film Completo ... - infoitcultura : Maurizio Battista, è finita con la moglie Alessandra. Lite social: 'Dilla tutta' - infoitcultura : Maurizio Battista si separa dalla moglie e lei fuori di sè: “Dì tutta la verità” -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Battista

Dopo i saluti del sindacoRasero la consegna dei premi (le teste d'aglio sono opera del ... il vignettista Luigi Piccatto, la vignaiola Mariuccia Borio, gli storici acciugaiMario ..., il comico romano simpaticissimo e amatissimo, ha fatto sapere di essersi separato dalla moglie Alessandra Moretti scrivendo un post sui social indirizzato alla loro bambina, la ...Matrimonio al capolinea per Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Ad annunciarlo è stato proprio l'ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram, ...Gf Vip, ex protagonista del reality si separa dalla moglie che sbotta: “Vogliamo dire i veri motivi? O la dici tutta o non la racconti!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.