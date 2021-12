Marsiglia-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra le delusioni di questa fase a gironi di Europa League c’è il Marsiglia, che ha già la certezza di non potersi qualificare per gli ottavi: ai francesi resta solo la Conference League, per la quale stasera basterà un pareggio contro la Lokomotiv Mosca (di seguito le formazioni ufficiali). Nessuna vittoria per i francesi, che in cinque giornate hanno pareggiato quattro volte e perso l’ultima gara disputata sul campo del Galatasaray che si è imposto con il punteggio di 4-2: a nulla è servita la doppietta di Arkadiusz Milik. Alla squadra di Sampaoli basterà un punto questa sera per avere la consolazione di proseguire la stagione nelle competizioni europee passando dagli spareggi contro una seconda classificata dei gironi di Conference League. Due pareggi e tre sconfitte in questa fase a gironi per la ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra le delusioni di questa fase a gironi di Europa League c’è il, che ha già la certezza di non potersi qualificare per gli ottavi: ai francesi resta solo la Conference League, per la quale stasera basterà un pareggio contro la(di seguito le). Nessuna vittoria per i francesi, che in cinque giornate hanno pareggiato quattro volte e perso l’ultima gara disputata sul campo del Galatasaray che si è imposto con il punteggio di 4-2: a nulla è servita la doppietta di Arkadiusz Milik. Alla squadra di Sampaoli basterà un punto questa sera per avere la consolazione di proseguire la stagione nelle competizioni europee passando dagli spareggi contro una seconda classificata dei gironi di Conference League. Due pareggi e tre sconfitte in questa fase a gironi per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Lokomotiv DIRETTA/ Marsiglia Lokomotiv Mosca video streaming tv: l'arbitro è William Collum DIRETTA MARSIGLIA LOKOMOTIV MOSCA: L'ARBITRO Marsiglia Lokomotiv Mosca sarà diretta questa sera al Velodrome della città francese dall'arbitro scozzese William Collum, al quale è stata affidata la direzione ...

Ginnastica, Simone Biles atleta dell'anno per il Time 21:00 Lazio - Galatasaray 21:00 Marsiglia - Lokomotiv M. Visualizza Europa League CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Alashkert - Maccabi TA 18:45 LASK - HJK Helsinki 18:45 Gent - Flora 18:45 Partizan - ...

Diretta/ Marsiglia Lokomotiv Mosca streaming video tv: assalto russo (Europa League) Marsiglia Lokomotiv Mosca streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della 6^ giornata di Europa League.

UEL – Gruppo E, la resa dei conti: si decide tutto all’Olimpico Alle ore 21.00 si chiude il Gruppo E della fase a gironi dell'UEFA Europa League. L'Olympique Marsiglia (4 punti) sfida in Francia la Lokomotiv Mosca (2) fanalino di coda per ottenere la prima vittori ...

