La partita di Zaniolo dura 18 minuti: esce per un problema muscolare (Di giovedì 9 dicembre 2021) durata appena 18 minuti la partita di Nicolò Zaniolo contro il Cska Sofia. Il numero 22 giallorosso entrato al 67' al posto di Abraham è stato costretto a lasciare il campo all'85 per un guaio ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021)ta appena 18ladi Nicolòcontro il Cska Sofia. Il numero 22 giallorosso entrato al 67' al posto di Abraham è stato costretto a lasciare il campo all'85 per un guaio ...

Ultime Notizie dalla rete : partita Zaniolo La partita di Zaniolo dura 18 minuti: esce per un problema muscolare durata appena 18 minuti la partita di Nicolò Zaniolo contro il Cska Sofia. Il numero 22 giallorosso entrato al 67' al posto di Abraham è stato costretto a lasciare il campo all'85 per un guaio muscolare.

