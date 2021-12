Genoa, Shevchenko carica la squadra in vista del derby (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Il derby va giocato con cuore caldo e testa fredda. Partite così vengono sentite tanto dai tifosi e sicuramente bisogna preparare bene la partita e giocare con coraggio“. Così il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko suona la carica alla vigilia del derby contro la Sampdoria, nel corso di una breve intervista rilasciata ai canali ufficiali della società. “Mi aspetto una partita combattuta ed intensa, dovremo giocare con grande spirito di convinzione. I tifosi ci danno speranza, ci danno una voglia di rivincita, una voglia di andare avanti, di lottare e vincere le partite“. Andriy ShevchenkoI numeri da quando il tecnico ucraino siede in panchina sono alquanto negativi: un solo punto in tre partite con Andriy Shevchenko alla guida del club e ancora ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Ilva giocato con cuore caldo e testa fredda. Partite così vengono sentite tanto dai tifosi e sicuramente bisogna preparare bene la partita e giocare con coraggio“. Così il tecnico delAndriysuona laalla vigilia delcontro la Sampdoria, nel corso di una breve interrilasciata ai canali ufficiali della società. “Mi aspetto una partita combattuta ed intensa, dovremo giocare con grande spirito di convinzione. I tifosi ci danno speranza, ci danno una voglia di rivincita, una voglia di andare avanti, di lottare e vincere le partite“. AndriyI numeri da quando il tecnico ucraino siede in panchina sono alquanto negativi: un solo punto in tre partite con Andriyalla guida del club e ancora ...

Advertising

FBiasin : L’unica cosa che può fare #Shevchenko per il #Genoa è entrare. #JuveGenoa - dadoruxo1 : RT @GruppoEsperti: #Genoa, può sorridere #Shevchenko: #Criscito e #Destro recuperati per il #DerbyDellaLanterna - GruppoEsperti : #Genoa, può sorridere #Shevchenko: #Criscito e #Destro recuperati per il #DerbyDellaLanterna - 777PARTENERS : RT @DiMarzio: Le parole dell'allenatore alla vigilia del #derby - infoitsport : Genoa-Samp, le dichiarazioni di D'Aversa e Shevchenko - La Gazzetta dello Sport -