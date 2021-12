Calciomercato | Nandez conteso tra Napoli e Inter | il retroscena

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nahitanal centro delle trattative dicon ilche ha presentato un’offerta ufficiale, ma piace anche all’. Al momento sono questi i due club che maggiormente si sonoessi al calciatore di proprietà del Cagliari. Il procuratore diè Pablo Bentacur che ilconosce bene perché aveva in gestione anche Gargano ed altri giocatori in orbita azzurra. L’agente non avrebbe problemi a portarein Campania, anche perché i rapporti con la società sono buoni, ma la scelta finale sarà del centrocampista.si sfidano La notizia disuè stata lanciata da Gazzetta dello Sport. Il ...

Strootman, ormai quasi sempre infortunato, Grassi,& Co sono invece fermi ancora a quota 0. Delle volte serve più coraggio, qualche conclusione da fuori per trovare la via del gol o anche una ...Commenta per primo In estate l'addio dial Cagliari sembrava certo. Il centrocampista è stato convinto a restare ed ora potrebbe rimanere addirittura fino al termine della stagione, come riferito da L'Unione Sarda .Nahitan Nandez al centro delle trattative di calciomercato con il Napoli che ha presentato un’offerta ufficiale, ma piace anche all’Inter. Al momento sono questi i due club che maggiormente si sono ...L'espulsione di Nicolò Barella contro il Real Madrid ha forse sollevato un polverone eccessivo. Tutti aspettavano al varco la giovane stella nerazzurra per poterlo criticare aspramente. Il vero crucci ...