Cagliari | Mazzarri | «Pensavo fosse più facile ma le sfide difficili mi piacciono»

Advertising

news24_inter : Mazzarri presenta la gara contro l'#Inter - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Il momento in classifica, la prossima sfida all'#Inter ma anche il mercato ?? le parole di Walter… - romagnolano : RT @calcioesport360: ??????#Cagliari: per la difesa piace molto Edoardo #Goldaniga del #Sassuolo, attualmente fuori progetto con i neroverdi.… - calcioesport360 : ??????#Cagliari: per la difesa piace molto Edoardo #Goldaniga del #Sassuolo, attualmente fuori progetto con i neroverd… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? La squadra rossoblù sembra aver trovato il suo equilibratore. #Grassi, dopo una prima parte di stagion… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzarri

Ildell'ex Walterè reduce da ben otto partite di fila senza vittoria (4 pareggi e 4 sconfitte) ed è a caccia di punti per uscire dalla zona salvezza. Contro i nerazzurri ci saranno ....... E' un calciatore fortissimo, proprio il centrocampista che servirebbe alla squadra di Spalletti a centrocampo. Tra l'altro non sta vivendo un periodo fortunatissimo, il ragazzo con...Il tecnico rossoblù ha parlato ai microfoni di Radiolina a pochi giorni dalla difficile sfida contro l’Inter NELL’ISOLA. “Ci sono stati diversi contatti con il Cagliari ma per vari motivi non se n’è m ...Il Cagliari si è ritrovato oggi ad Asseminello per preparare la sfida contro l’Inter in programma domenica alle 20.45 LA SEDUTA. Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro l’Inter. Come rip ...