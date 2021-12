Benchmark di Snapdragon 8 Gen 1 | bene | ma non benissimo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) I primidi8 Gen 1 mostrano un miglioramento rispetto al modello dello scorso anno, ma non è poi così elevato. Qualcomm è ancora lontana dalla potenza dei chip Bionic di Apple, occorre però precisare che i primi test apparsi in rete si riferiscono ad un dispositivo di riferimento. Il chiomate è in difficoltà per aver perso alcuni grandi clienti oppure si tratta solo dei primi test che miglioreranno nel tempo?8 Gen 1 è il chip dei top di gamma Android 2022di8 Gen 1 AlloSummit di Qualcomm, idi8 Gen 1 mostrano un chipset che è un passo avanti rispetto all’attuale888. Qualcomm ha promesso capacità CPU più veloci del 20% e GPU migliori ...

In seguito all' annuncio dal Tech Summit alle Hawaii , iniziano ad arrivare i primipreliminari di8 Gen 1, il SoC top di gamma di nuova generazione di Qualcomm . Le notizie sono un po' buone e un po' cattive : i miglioramenti rispetto allo888 sono ...Non è da urlo il listino del nuovo top gamma, il Moto X30, appena presentato da Motorola/Lenovo con diversi primati al seguito, essendo il primo telefono con selfiecamera da 60 megapixel e il primo a ...In seguito all'annuncio dal Tech Summit alle Hawaii, iniziano ad arrivare i primi benchmark preliminari di Snapdragon 8 Gen 1, il SoC top di gamma di nuova generazione di Qualcomm. Notebookcheck ha in ...