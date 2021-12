Variante Omicron, positiva una marchigiana di ritorno dal Sud Africa. E' in isolamento allo Spallanzani e in buone condizioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ANCONA - Tre casi di Variante Omicron rilevati allo Spallanzani di Roma, uno riguarda una donna della provincia di Macerata . Ne ha dato notizia Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ANCONA - Tre casi dirilevatidi Roma, uno riguarda una donna della provincia di Macerata . Ne ha dato notizia Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione ...

