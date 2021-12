Un club di serie a sogna Joao Pedro: c’è l’indiscrezione! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un club di serie A sogna Joao Pedro – Stando a quanto appena riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il Torino di Urbano Cairo starebbe muovendo i primi passi per assicurarsi le prestazioni di Joao Pedro, con Armando Izzo e Thomas Rincon pronti a fare le valigie e volare in Sardegna. Joao Pedro Torino Mercato L’attaccante brasiliano, in odore di convocazione da parte del Ct azzurro Roberto Mancini, sarebbe un’esplicita richiesta di Ivan Juric. Il tecnico croato quale lo vedrebbe bene al centro dell’attacco granata. Il Cagliari, dal canto suo, non sarebbe disposto a cedere il proprio gioiello nella prossima sessione estiva, ma questo non significa che la trattativa non possa avere esito positivo. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Undi– Stando a quanto appena riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il Torino di Urbano Cairo starebbe muovendo i primi passi per assicurarsi le prestazioni di, con Armando Izzo e Thomas Rincon pronti a fare le valigie e volare in Sardegna.Torino Mercato L’attaccante brasiliano, in odore di convocazione da parte del Ct azzurro Roberto Mancini, sarebbe un’esplicita richiesta di Ivan Juric. Il tecnico croato quale lo vedrebbe bene al centro dell’attacco granata. Il Cagliari, dal canto suo, non sarebbe disposto a cedere il proprio gioiello nella prossima sessione estiva, ma questo non significa che la trattativa non possa avere esito positivo.

