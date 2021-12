Traffico Roma del 08-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione fuori il raccordo incidente sulla Flaminia conrallentato nelle due direzioni all’altezza di Malborghetto incidente Concorde anche in città in via Piemonte nel rione sallustiano coda in uscita dalla carreggiata interna del raccordo all’altezza della Bufalotta aumenta ilsulla via Cassia con rallentamenti e code a tratti dal raccordo a via di due ponti in entrambi i sensi di marcia circolazione rallentata nelle due direzioni anche in via di Boccea 3 a via Battistini e Piazza Irnerio nel quartiere Montesacro rallentamenti sulla via Nomentana verso il centro alle 18 cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie di via del corso dalle 16 chiusa alPiazza Venezia e deviate le 32 linee bus di zona possibili difficoltà ...