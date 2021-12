Neve su Torino e Milano, i social invasi da foto e video di città imbiancate e cani felici. Il siparietto dei Ferragnez: “Nevica! E allora?” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il nord Italia si è svegliato sotto una fitta nevicata, prima su Torino poi via via anche su Milano e buona parte della pianura Padana. La coltre bianca, caduta in una giornata di festa ha scatenato la voglia di divertimento e i social sono stati letteralmente invasi da video di ogni sorta. Non è mancato il post della coppia social per eccellenza, i Ferragnez, che hanno sottolineato l’arrivo della Neve con una story su Instagram, un simpatico siparietto che mostra due approcci opposti: la gioia di Fedez e il tiepido distacco di Chiara Ferragni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il nord Italia si è svegliato sotto una fitta nevicata, prima supoi via via anche sue buona parte della pianura Padana. La coltre bianca, caduta in una giornata di festa ha scatenato la voglia di divertimento e isono stati letteralmentedadi ogni sorta. Non è mancato il post della coppiaper eccellenza, i, che hanno sottolineato l’arrivo dellacon una story su Instagram, un simpaticoche mostra due approcci opposti: la gioia di Fedez e il tiepido distacco di Chiara Ferragni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

mattino5 : Arriva la #neve in pianura! In diretta da Torino i primi fiocchi sulla città #Mattino5 #Maltempo - annoiiata : che bello sono a torino con la neve - ilfattovideo : Neve su Torino e Milano, i social invasi da foto e video di città imbiancate e cani felici. Il siparietto dei Ferra… - sognasempre_ : @sonodeddy Se fossi a Torino ti goderesti la neve ?ma stai pure e preparati per il concerto che sarà sicuramente stupendo ? - Labur1967 : A #torino sotto la neve Non si vedevano fiocchi così da tempo . -