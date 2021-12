Napoli, nella notte a fuoco il Suv di un commerciante cinese (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’una della scorsa notte i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti in via Battistello Caracciolo, nel quartiere napoletano dell’Avvocata, dopo la segnalazione dell’incendio di un’auto. Poco prima, infatti, ignoti avevano dato fuoco a un Suv lì parcheggiato di proprietà di un commerciante di origine cinese. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco. Non si esclude alcuna pista. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Stella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’una della scorsai Carabinieri della compagniaStella sono intervenuti in via Battistello Caracciolo, nel quartiere napoletano dell’Avvocata, dopo la segnalazione dell’incendio di un’auto. Poco prima, infatti, ignoti avevano datoa un Suv lì parcheggiato di proprietà di undi origine. Le fiamme sono state domate dai Vigili del. Non si esclude alcuna pista. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Stella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nella Disuguaglianze mondiali. I miliardari ancora più ricchi. Ma il tasso di povertà è sceso ...pasti agli indigenti all'esterno dello storico edificio del Real Albergo dei Poveri a Napoli - Ansa ... fino a produrre ovunque un peggioramento nella distribuzione del reddito fra salari e profitti. ...

Inter e Milan, dalla luna alla terra ... tra campionati, coppe e triplete, vendendo aria fritta con l'acqua? Per due anni, tra Napoli e ... hanno scelto di non parlarne più da quando Carlo è primo in classifica nella Liga con 8 punti di ...

Parisi, l'agente: "Da escludere un suo approdo a Napoli nella finestra invernale" GonfiaLaRete In Campania investimento da 85 milioni per l'agroalimentare La rete d'imprese 'San Giorgio', 'Sorrento Sapori' e 'Tradizioni', in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II ... sul mercato un prodotto gastronomico di qualità nell'ambito ...

Castellammare, lite e spari Prima la lite, poi la sparatoria all'esterno del bar di Castellammare. È rimasto ferito nella notte M.C., 37 anni, cuoco di Gragnano con piccoli precedenti alle spalle. L'uomo ...

