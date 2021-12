Milan fuori dalla Champions, Pioli: «Grande delusione ma faremo tesoro di questa esperienza» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Ci sono rimpianti. Credo meritassimo qualcosa in più soprattutto in casa contro il Porto e contro l’Atletico, ma nel nostro percorso ci sta incontrare difficoltà a questi livelli. Sarà importante per la nostra crescita. Abbiamo visto come si lavora e come si gioca in Europa. faremo tesoro di questa esperienza, anche se è chiaro che c’è Grande delusione stasera». Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga in Champions League con il Liverpool (1-2). «Pensavo che il Porto fosse un po’ meno forte, ma il livello è questo – ha aggiunto -. Stiamo parlando comunque di avversari abituati a giocare in Champions a questi livelli. Per molti di noi è stata la prima volta, ... Leggi su footdata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Ci sono rimpianti. Credo meritassimo qualcosa in più soprattutto in casa contro il Porto e contro l’Atletico, ma nel nostro percorso ci sta incontrare difficoltà a questi livelli. Sarà importante per la nostra crescita. Abbiamo visto come si lavora e come si gioca in Europa.di, anche se è chiaro che c’èstasera». Lo ha detto il tecnico del, Stefanoai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga inLeague con il Liverpool (1-2). «Pensavo che il Porto fosse un po’ meno forte, ma il livello è questo – ha aggiunto -. Stiamo parlando comunque di avversari abituati a giocare ina questi livelli. Per molti di noi è stata la prima volta, ...

