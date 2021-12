Maxi tamponamento a catena di 7 auto contro un tir a causa del gelo estremo | 14 persone coinvolte | 3 i feriti

Advertising

ArezzoNotizie : 'Ho visto il tir sbandare sul ghiaccio e ho schivato un'auto: esposti a un grande rischio. Era stato sparso il sale… - toscanamedianew : Tir fuori controllo sul ghiaccio, schianto fra 7 auto - genovatoday : Maxi tamponamento e cantieri: mattinata di caos in autostrada -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi tamponamento

Arezzo Notizie

Uno dei più seri si è verificato sulla statale 71 a Palazzo del Pero, nel comune di Arezzo: il ghiaccio sulla strada ha causato una catena che ha coinvolto un camion e sette auto. Ad ...Allarme ghiaccio. Il primo segnale di pericolo legato al 'generale inverno' arriva dalla 73, nella direzione di Palazzo del Pero, poco prima del Torrino. Stamani c'è stato un, con coinvolte otto auto e un camion. Dovrebbe essere stato proprio il Tir a intraversarsi sul ghiaccio. E le auto in arrivo si sono ritrovate di fronte un ostacolo che non sono ...Il freddo gelido ha causato un tamponamento a catena di diversi veicoli sulla statale 71 ad Arezzo: sette auto si sono schiantate contro un camion fuori controllo a causa del ghiaccio sulla strada ...Stamani c’è stato un maxi tamponamento, con coinvolte otto auto e un camion. Dovrebbe essere stato proprio il Tir a intraversarsi sul ghiaccio. E le auto in arrivo si sono ritrovate di fronte un ostac ...