Malmoe, Tomasson: «Vicini al miracolo con la Juve. Siamo stati in Paradiso» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jon Dahl Tomasson, allenatore del Malmoe, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro la Juventus Jon Dahl Tomasson, allenatore del Malmoe, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro la Juventus. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. SCONFITTA CON LA JuveNTUS – «Quando ci si avvicina a un miracolo di questo genere come il risultato di oggi, dico che ci sono state cose positive. Siamo orgogliosi, abbiamo giocato contro una squadra forte, faccio i complimenti alla Juventus che ha finito il girone come capolista. È un grande risultato per loro: noi Siamo contenti di esserci qualificati, è stato un viaggio in Paradiso per noi essere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jon Dahl, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro lantus Jon Dahl, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro lantus. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. SCONFITTA CON LANTUS – «Quando ci si avvicina a undi questo genere come il risultato di oggi, dico che ci sono state cose positive.orgogliosi, abbiamo giocato contro una squadra forte, faccio i complimenti allantus che ha finito il girone come capolista. È un grande risultato per loro: noicontenti di esserci qualificati, è stato un viaggio inper noi essere ...

Advertising

gilnar76 : Conferenza stampa Tomasson post Juve Malmoe LIVE: le dichiarazioni #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - aboutjklub : ?? #JuveMalmö: i Precedenti tra Massimiliano Allegri e Joh Dahl Tomasson. Per Allegri è la 4ª volta che affronta il… - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Tomasson: 'Il mio Malmö campione di Svezia, a Torino per sorprendere tutti' - ansacalciosport : Malmoe: Tomasson ci crede, vogliamo sorprendere. Svedesi sono in emergenza, ma il tecnico rimane ottimista | #ANSA - Italian : Malmoe: Tomasson ci crede, vogliamo sorprendere -