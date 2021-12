Juventus, Arrivabene mette le cose in chiaro: “pretendiamo rispetto, no ai processi mediatici” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il dirigente della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Malmoe, indicazioni sullo scandalo plusvalenze. “Sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Tengo a precisare che siamo una società quotata, quindi soggetta a controllo molto rigido. Ciò che dovevamo dire lo abbiamo detto con un comunicato stampa. Noi collaboriamo con le autorità con grande rispetto, ma pretendiamo rispetto. I processi mediatici non mi piacciono, bisogna basarsi sui fatti. Andiamo avanti, oggi c’è una partita di Champions. I giocatori fanno il loro lavoro e i dirigenti anche”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il dirigente dellaMaurizioha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Malmoe, indicazioni sullo scandalo plusvalenze. “Sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Tengo a precisare che siamo una società quotata, quindi soggetta a controllo molto rigido. Ciò che dovevamo dire lo abbiamo detto con un comunicato stampa. Noi collaboriamo con le autorità con grande, ma. Inon mi piacciono, bisogna basarsi sui fatti. Andiamo avanti, oggi c’è una partita di Champions. I giocatori fanno il loro lavoro e i dirigenti anche”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

sportface2016 : +++#Juventus, #Arrivabene: 'Noi collaboriamo con le autorità con grande rispetto, ma pretendiamo rispetto. I proces… - sportface2016 : #Juventus, #Arrivabene alza la voce: 'Collaboriamo con autorità, ma pretendiamo rispetto. No a processi mediatici' - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: 'Pretendiamo rispetto, i processi mediatici non mi piacciono' ?? Le parole di Maurizio Arrivabene sull'indagine in corso ne… - Vincenzo140893 : RT @SCUtweet: #Arrivabene a SKY Sport ?? Indagine? Collaboriamo con le tutte le autorità, ma come #Juventus pretendiamo rispetto. I process… - Romanito_21 : RT @SCUtweet: #Arrivabene a SKY Sport ?? Indagine? Collaboriamo con le tutte le autorità, ma come #Juventus pretendiamo rispetto. I process… -