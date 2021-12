I verdi vogliono cambiare la politica estera tedesca (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Annalena Baerbock, leader dei verdi, sarà la nuova ministra degli esteri di Berlino. Vorrebbe una Germania più europeista e meno arrendevole di fronte alla Russia e alla Cina. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Annalena Baerbock, leader dei, sarà la nuova ministra degli esteri di Berlino. Vorrebbe una Germania più europeista e meno arrendevole di fronte alla Russia e alla Cina. Leggi

Advertising

FabioRocco86 : RT @KersevanRoberto: @chiccotesta No, non lo diminuerebbe, neanche da lontano. Aumenterebbe, di molto. D'altronde e' quello che vogliono i… - PoliteKosmo : RT @KersevanRoberto: @chiccotesta No, non lo diminuerebbe, neanche da lontano. Aumenterebbe, di molto. D'altronde e' quello che vogliono i… - KersevanRoberto : @chiccotesta No, non lo diminuerebbe, neanche da lontano. Aumenterebbe, di molto. D'altronde e' quello che vogliono… - lorenzippi : RT @FilippoSotgiu: Vogliono mettere il gas tra le energie verdi della #tassonomia europea. Ah, e anche i cacciatori nel fanclub di Bambi E… - pin_klo : RT @FilippoSotgiu: Vogliono mettere il gas tra le energie verdi della #tassonomia europea. Ah, e anche i cacciatori nel fanclub di Bambi E… -