Hawkeye | tra atmosfere natalizie e grandi ritorni

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il quarto episodio dirallenta. Rallenta la storia, il ritmo, le dinamiche con il semplice obiettivo di rafforzare il rapporto in costante crescita tra i due protagoniste. “Le cose si complicano” dice Clint in chiusura di episodio, ma questo diventa solo il culmine di un racconto introspettivo capace di rivelarci molto di entrambi i protagonisti. Non vediamo più Occhio di Falco come il semplice eroe con arco e frecce ma come un essere umano capace di sbagliare e di avere momenti no. Siamo testimoni, un pò come successo in TFATWS, dell’ umanizzazione dell’eroe che senza potenziamenti o alcun tipo di superpotere cerca di tutelare e proteggere chi ha intorno mettendo persino in pericolo la propria incolumità. La corsa contro il tempo continua, certo, ma prendendosi una piccola pausa di riflessione per pensare a ciò che si è stati. Il nuovo episodio di ...