Green pass Tpl Toscana: quasi ottomila passeggeri controllati, solo il 9% (690 persone) in infrazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I toscani rispettano le regole severe del governo, solo 690 persone su 7.940 non hanno potuto dimostrare di avere i requisiti previsti dal nuovo decreto anti Covid per usufruire del trasporto pubblico L'articolo proviene da Firenze Post.

