Follia nel napoletano: zio tenta di sfondare la casa dei nipoti, 23enne si lancia dalla finestra (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Attimi di panico a Monte di Procida: i carabinieri hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 53enne del posto. L'uomo stava rompendo la finestra dell'abitazione di sua sorella che era al primo piano. Due persone sono rimaste ferite: si tratta dei figli della donna, un 25enne e una 23enne. Attimi di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

