Elisa a Sanremo 2022 | “Un momento importante di un viaggio appena iniziato”

Elisa a Sanremo 2022: le indiscrezioni che circolavano in rete prima dell'annuncio ufficiale di Amadeus erano vere. Per Elisa il ritorno al Festival di Sanremo 2022 sarà "un momento importante di questo viaggio appena iniziato", scrive queste parole sui social. Annuncia un doppio album di inediti, un progetto discografico che sarà diviso in due parti: da un lato le canzoni in italiano, dall'altro quelle in inglese. Per ascoltarlo bisognerà attendere il 2022. Il disco verrà infatti rilasciato solo dopo la partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo, che per la terza volta è nelle mani del direttore artistico Amadeus (anche conduttore delle 5 serate).

