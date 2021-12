Dayane Mello condivide con i fan un momento speciale con la sua Sofia (FOTO) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dayane Mello condivide sui social un momento speciale con sua figlia. La piccola Sofia stupisce la showgirl con una performance al pianoforte Dayane Mello da soli pochi giorni è stata eliminata definitivamente dal reality show La Fazenda. Dopo l’avventura televisiva al Grande Fratello Vip 5, l’amata Dayane ha scelto di proseguire la sua carriera in una nuova avventura in Brasile. Da agosto infatti ha lasciato l’Italia per stare accanto alla sua famiglia. La showgirl brasiliana è tutt’ora ancora nella città d’origine ma nel frattempo si sta godendo l’affetto di sua figlia Sofia di soli 7 anni attraverso le videochiamate. La piccola è nata dalla relazione con l’attore e modella Stefano Sala, e sta proseguendo la sua vita ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021)sui social uncon sua figlia. La piccolastupisce la showgirl con una performance al pianoforteda soli pochi giorni è stata eliminata definitivamente dal reality show La Fazenda. Dopo l’avventura televisiva al Grande Fratello Vip 5, l’amataha scelto di proseguire la sua carriera in una nuova avventura in Brasile. Da agosto infatti ha lasciato l’Italia per stare accanto alla sua famiglia. La showgirl brasiliana è tutt’ora ancora nella città d’origine ma nel frattempo si sta godendo l’affetto di sua figliadi soli 7 anni attraverso le videochiamate. La piccola è nata dalla relazione con l’attore e modella Stefano Sala, e sta proseguendo la sua vita ...

