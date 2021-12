Cinque auto incendiate in un’area parcheggio del Napoletano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccarainola (Na) – Cinque auto incendiate da ignoti sono andate completamente distrutte in un’area parcheggio del rione Gescal di Roccarainola, in provincia di Napoli. Il fatto si è verificato attorno alle 2 della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Nola. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco. Nessuna pista viene tralasciata, indagini dei militari della compagnia di Nola L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccarainola (Na) –da ignoti sono andate completamente distrutte indel rione Gescal di Roccarainola, in provincia di Napoli. Il fatto si è verificato attorno alle 2 della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Nola. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco. Nessuna pista viene tralasciata, indagini dei militari della compagnia di Nola L'articolo proviene da Anteprima24.it.

