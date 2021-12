Atalanta-Villarreal, le formazioni ufficiali: Hateboer dal 1? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali di Atalanta-Villarreal, gara dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro inglese Anthony Taylor coadiuvato dai connazionali Beswick e Nunn come assistenti, e dal quarto uomo England. Al VAR invece, ci saranno Kavanagh e Hatzidakis. Calcio d’inizio ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Con lo United già qualificato agli ottavi di finale, quella di questa sera tra Atalanta e Villarreal è un vero e proprio spareggio. Chi poterà a casa i tre punti oggi, guadagnerà allo stesso tempo il pass per il prossimo turno. La banda di Gasperini viene da una condizione di forma molto buona, e approfitterà di questo momento positivo per battere gli iberici. Il rocambolesco 3-3 contro lo Young Boys sicuramente non ha ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Riportiamo ledi, gara dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro inglese Anthony Taylor coadiuvato dai connazionali Beswick e Nunn come assistenti, e dal quarto uomo England. Al VAR invece, ci saranno Kavanagh e Hatzidakis. Calcio d’inizio ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Con lo United già qualificato agli ottavi di finale, quella di questa sera traè un vero e proprio spareggio. Chi poterà a casa i tre punti oggi, guadagnerà allo stesso tempo il pass per il prossimo turno. La banda di Gasperini viene da una condizione di forma molto buona, e approfitterà di questo momento positivo per battere gli iberici. Il rocambolesco 3-3 contro lo Young Boys sicuramente non ha ...

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - SkySport : Atalanta-Villarreal, sventata la minaccia maltempo. La situazione allo stadio #SkyUCL - serieAnews_com : ?? A rischio il match di #AtalantaVillarreal per la copiosa nevicata, parla Rafael #Toloi: 'È difficile dire se ci s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Milito: 'L'Atalanta dovrà pressare alto il Villarreal' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Capello: 'Atalanta, non è mai facile giocare contro il Villarreal' -