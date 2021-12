“Annuncio la tua morte con un anno di anticipo”, le minacce (con finto necrologio) a David Puente (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un necrologio, con tanto di video – tratto da un film – di persone che intonano l’Alleluja. Poi la minaccia di pubblicare, la prossima settimana, l’indirizzo di casa e quel vaticinio sulla sua morte. Tutto ciò è stato partorito dal profilo social dell’Ufficio Stampa de “Il Taccuino” e indirizzato al giornalista di Open David Puente che, lo scorso anno, aveva dedicato alcuni approfondimenti a quella “azienda” dopo un post sessista nei confronti di una blogger che aveva recensito negativamente un loro libro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Taccuino UfficioStampa (@il.taccuino.ufficio.stampa) David Puente minacciato di morte sui social da un “ufficio stampa” Il post è stato pubblicato ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un, con tanto di video – tratto da un film – di persone che intonano l’Alleluja. Poi la minaccia di pubblicare, la prossima settimana, l’indirizzo di casa e quel vaticinio sulla sua. Tutto ciò è stato partorito dal profilo social dell’Ufficio Stampa de “Il Taccuino” e indirizzato al giornalista di Openche, lo scorso, aveva dedicato alcuni approfondimenti a quella “azienda” dopo un post sessista nei confronti di una blogger che aveva recensito negativamente un loro libro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Taccuino UfficioStampa (@il.taccuino.ufficio.stampa)minacciato disui social da un “ufficio stampa” Il post è stato pubblicato ...

