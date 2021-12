Wanda Nara e Icardi | compleanno separati?

Advertising

NicolaRHCPU2 : @chetempochefa @lucianinalitti @fabfazio Tutto ciò detto da quella che ha dato della vacca a Wanda Nara in diretta?… - sportli26181512 : Zaira Nara: 'Wanda si è innamorata di nuovo di Icardi. Mauro è umano, capita di sbagliare': Zaira Nara, sorella di… - Marcolinho5 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara ad uno shooting fotografico ???????????? - sportli26181512 : Wanda Nara, ora è giallo: compleanno senza Icardi?: La sorella della moglie dell'attaccante del Psg si lascia scapp… - HotCock21forYou : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara ad uno shooting fotografico ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Commenta per primo Zaira, sorella di, dice per la prima volta la sua sul gossip tra la showirgl argentina e Mauro Icardi , attaccante del Paris Saint - Germain : 'È una brava persona. E mi sembra che sia un ...sta programmando un viaggio in grande stile. È stata lei stessa a svelare un dettaglio in una delle sue ultime storie social. "Quale borsa porto come me a Baires?" , ha chiesto ai suoi ...Wanda Nara e Icardi: altro capitolo di un giallo che ormai occupa da mesi l'interesse dei fan della modella e del ...La sorella di Wanda ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali sullo scandalo in famiglia e ha parlato di Mauro ...