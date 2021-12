TRUFFA EMAIL : “Trova qui un ultimo avvertimento! I vostri dati sono a rischio! L’accesso al sistema è stato completato con successo” (Di martedì 7 dicembre 2021) Nuova TRUFFA con oggetto “Trova qui un ultimo avvertimento! I vostri dati sono a rischio! L’accesso al sistema è stato completato con successo.”, nello stesso stile della precedente richiesta di estorsione dal titolo “HAI UN PAGAMENTO IN SOSPESO”, oggetto della EMAIL che vi arriva al vostro indirizzo di posta elettronica. Tuttavia è meno sofisticata, non arriva dalla vostra stessa EMAIL e vi sono diversi errori di ortografia. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 7 dicembre 2021) Nuovacon oggetto “qui unalcon.”, nello stesso stile della precedente richiesta di estorsione dal titolo “HAI UN PAGAMENTO IN SOSPESO”, oggetto dellache vi arriva al vostro indirizzo di posta elettronica. Tuttavia è meno sofisticata, non arriva dalla vostra stessae vidiversi errori di ortografia. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente ...

