Ti piace Netflix? In 6 anni ha aumentato fino al 50% i suoi prezzi (Di martedì 7 dicembre 2021) Netflix ritocca i prezzi ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. In questi giorni buona parte dei quattro milioni di abbonati a Netflix in Italia sta ricevendo un messaggio in cui si comunica che, dal 4 gennaio 2022, scatteranno gli aumenti di prezzo già annunciati lo scorso 4 ottobre, per un contratto che, dal primo gennaio 2022, «sarà con Netflix services Italy srl. L'aggiornamento del contratto avverrà automaticamente e non produrrà alcuna interruzione del tuo abbonamento». II piano base di Netflix (visione su un solo device in qualità standard) resta a 7,99 euro al mese, tariffa ferma dalla data di debutto del servizio di streaming in Italia, nell'ottobre 2015, mentre il piano standard (due device, qualità Hd) sale a 12,99 euro (un euro in più) e quello premium (quattro device, qualità 4K) ...

