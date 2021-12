Roche, a gennaio test rapido per scoprire variante Omicron (Di martedì 7 dicembre 2021) Un test antigenico combinato in grado di distinguere Covid-19 dall’influenza, riconoscendo anche la variante Omicron di Sars-CoV-2. Prevede di lanciarlo a inizio 2022 la svizzera Roche. L’esame sarà eseguito da un operatore sanitario e darà risultati in 30 minuti. Il kit sarà disponibile da gennaio nei Paesi che accettano il marchio Ce, ma il gruppo basilese intende richiedere anche l’approvazione negli Usa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Unantigenico combinato in grado di distinguere Covid-19 dall’influenza, riconoscendo anche ladi Sars-CoV-2. Prevede di lanciarlo a inizio 2022 la svizzera. L’esame sarà eseguito da un operatore sanitario e darà risultati in 30 minuti. Il kit sarà disponibile danei Paesi che accettano il marchio Ce, ma il gruppo basilese intende richiedere anche l’approvazione negli Usa. L'articolo proviene da Italia Sera.

