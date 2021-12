Real Madrid-Inter 2-0, Handanovic: “Dovevamo essere più cattivi” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una buona partita nel complesso, però dobbiamo essere più cattivi. Dovevamo tirare più in porta, poi si sapeva che se volevamo vincere serviva rischiare qualcosa e così abbiamo lasciato spazio a qualche loro ripartenza”. Lo ha detto il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, al termine del match perso in casa del Real Madrid: “Abbiamo fatto il nostro gioco, l’unico rammarico è che siamo arrivati tante volte davanti alla loro porta, ci è mancato sempre l’ultimo passaggio. Tra andata e ritorno noi abbiamo messo sotto il Real come gioco. Poi la differenza è che loro hanno sfruttato quello che hanno avuto e noi no. E’ stata una partita importante, bella da vedere, con squadre che volevano giocarsela. Questa gara è una conferma per noi ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una buona partita nel complesso, però dobbiamopiùtirare più in porta, poi si sapeva che se volevamo vincere serviva rischiare qualcosa e così abbiamo lasciato spazio a qualche loro ripartenza”. Lo ha detto il portiere dell’, Samir, al termine del match perso in casa del: “Abbiamo fatto il nostro gioco, l’unico rammarico è che siamo arrivati tante volte davanti alla loro porta, ci è mancato sempre l’ultimo passaggio. Tra andata e ritorno noi abbiamo messo sotto ilcome gioco. Poi la differenza è che loro hanno sfruttato quello che hanno avuto e noi no. E’ stata una partita importante, bella da vedere, con squadre che volevano giocarsela. Questa gara è una conferma per noi ma ...

Advertising

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo al Bernabeu ????? Qui la gallery completa ?? - OptaPaolo : 13 - Quella di stasera contro l'Inter è per il Real Madrid la partita con più tiri subiti senza subire gol nel prim… - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Si torna in campo per la #UCL: questa sera appuntamento con #RealMadridInter! ???? Da dove s… - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Champions: Real Madrid-Inter 2-0 Kroos e Asensio regalano il successo ad Ancelotti - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Abbiamo fatto 2 ottime gare contro il Real Madrid ma 2 sconfitte e zero gol. Serve qualcosa in più contro avvers… -