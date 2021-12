Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi | arriva l’annuncio più atteso | fan della coppia in delirio

(Di martedì 7 dicembre 2021) per quello che sta accadendo Ne è passato di tempo da quandosi sono conosciuti e fidanzati nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico del GF Vip credeva che la loro fosse una storia fake, montata per aumentare L'articolo proviene da Inews.it.

Solo pochi mesi fa Giulia Salemi ehanno iniziato la loro storia d'amore nata sotto le telecamere del GF Vip 5. Oggi i due ex gieffini vivono la relazione a distanza, riuscendo a incastrare perfettamente lavoro, ...D'altronde anche nella scorsa edizione Elisabetta Gregoraci veniva tirata sempre in ballo sue Giulia Salemi , nonostante non ci fosse stata una storia tra lei e. Né c'...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli attaccano Alex Belli e Soleil Sorge "Trovo il triangolo con Delia sbagliato. Avrebbe dovuto dire subito che era gelosa" ...Antonio Mezzancella Tale e Quale show: doppio successo per un'artista a tutto tondo. Rumors.it ha intervistato il poliedrico entertainment.