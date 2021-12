Napoli | i furbetti del Super green pass | «Sono appena guarito» o «Il cellulare è rotto»

Advertising

'Vi posso spiegare: la spunta verde non esce sul vostro cellulare perché ho fatto la prima dose di vaccino dieci giorni fa: aspetto il certificato dalla Asl tra 48 ore, non è che potreste farmi ...Lo ha detto Severino Nappi , consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a, ai ...e al tempo stesso - ha concluso Nappi - rappresenta il modo migliore per tirar fuori i. ...«Vi posso spiegare: la spunta verde non esce sul vostro cellulare perché ho fatto la prima dose di vaccino dieci giorni fa: aspetto il certificato dalla Asl tra 48 ore, non è ...Medici No vax che continuavano a lavorare. Altri, già sospesi, regolarmente in servizio presso Asl, ospedali, cliniche e studi professionali in piena violazione della normativa.