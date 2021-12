La situazione di Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa, quando tornano? (Di martedì 7 dicembre 2021) Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli, in vista del match contro il Leicester. Se Spalletti può gioire del ritorno di Manolas, non potrà fare altrettanto per Fabian Ruiz, Insigne e Anguissa. Le notizie su Anguissa sono positive, il recupero continua velocemente, non ci sarà contro il Leicester ma ha già puntato la sfida di domenica contro l’Empoli, per arrivare in buona condizione alla sfida di San Siro contro il Milan. Anguissa Napoli Spalletti Per quanto riguarda Insigne e Fabian Ruiz le notizie non sono le migliori, gli infortuni non erano gravi e serviva giusto un po’ di riposo, la speranza era quella di averli a disposizione già per la gara contro ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli, in vista del match contro il Leicester. Se Spalletti può gioire del ritorno di Manolas, non potrà fare altrettanto per. Le notizie susono positive, il recupero continua velocemente, non ci sarà contro il Leicester ma ha già puntato la sfida di domenica contro l’Empoli, per arrivare in buona condizione alla sfida di San Siro contro il Milan.Napoli Spalletti Per quanto riguardale notizie non sono le migliori, gli infortuni non erano gravi e serviva giusto un po’ di riposo, la speranza era quella di averli a disposizione già per la gara contro ...

Advertising

maremmimpestata : Situazione gestita molto male dal Napoli. Tuttavia un procuratore non può uscirsene in questo modo quando il suo as… - serieAnews_com : ????L'agente di Lorenzo #Insigne ha fatto chiarezza sulla situazione rinnovo col #Napoli - natofree : @CuoreIschitano @Lor_Insigne @HirvingLozano70 @dries_mertens14 @ADeLaurentiis Foss a Maronn che ce fa a grazia… - Lelle_1509 : @enbusy Anche io Elmas lo avrei fatto giocare, era riposato e poteva far rifiatare qualcuno. Con Ounas diventa già… - 100x100Napoli : Raffaele Canonico aggiorna sulla situazione relativa a #Koulibaly, #Fabiàn e #Insigne. -