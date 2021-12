Il padre di Michele Merlo | “Hanno ucciso mio figlio | voglio tutta la verità”

Leggi su blog.libero

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Rimbalzato da Cittadella a Bologna, bastava un emocromo per salvarlo”. E’ lo sfogo amaro di Domenicodi, l’ex cantante di “Amici” scomparso sei mesi fa per leucemia fulminante. Il papà affida al “Resto del Carlino”la sua amarezza e il dolore: “Gli venne prescritto un antibiotico, il giorno dopo il crollo. Ci fu un sanitario del 118 che diede adel tossicodipendente”. Nel frattempo l’inchiesta di Bologna è stata trasferita a Vicenza: “Per me un colpo al cuore. Mi domando per quale motivo? Mi aspettavo che la Procura di Bologna andasse avanti, che i Nas accertassero eventuali responsabilità di quei sanitari chevisitato. Oggi mi si dice che una volta arrivato all’ospedale di Vergato tutto era già ...