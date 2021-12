Covid: in Campania 1150 positivi e nove decessi (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.150 i casi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Campania, su 36.513 test esaminati. Cala il tasso di contagio che passa da 4,76% – come solitamente accade dopo il fine settimana, quando diminuiscono i test, aumenta l’indice – a 3,14%. Otto i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (22, +1 rispetto a ieri), e anche in degenza (342, +1 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.150 i casial, nelle ultime 24 ore in, su 36.513 test esaminati. Cala il tasso di contagio che passa da 4,76% – come solitamente accade dopo il fine settimana, quando diminuiscono i test, aumenta l’indice – a 3,14%. Otto inelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (22, +1 rispetto a ieri), e anche in degenza (342, +1 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

