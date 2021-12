Carlsen-Nepomniachtchi oggi, Mondiale scacchi 2021: orario 7 dicembre, tv, programma, streaming (Di martedì 7 dicembre 2021) 5-3. Una situazione, quella dei due punti di svantaggio, che in un match Mondiale non viene rimontata da ben 39 anni, in circostanze però estremamente diverse da quelle attuali. Magnus Carlsen può gestire per diventare Campione del Mondo per la quinta volta, Ian Nepomniachtchi è costretto ormai al tutto per tutto. Uscito col morale comprensibilmente basso dalla sesta partita, il russo ha avuto un crollo improvviso nell’ottava, con il primo, vero, grande errore del match, perché non si può considerare un vero errore una centotrentesima mossa di un finale pratico per le tablebase, ma difficilissimo da difendere. Lo è invece quella 21… b5 che rischia di fare da spartiacque, e Carlsen è maestro nel gestire tali situazioni. Tanto più che, con il Nero, ha una vasta gamma di repliche alle situazioni più disparate, nel caso ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) 5-3. Una situazione, quella dei due punti di svantaggio, che in un matchnon viene rimontata da ben 39 anni, in circostanze però estremamente diverse da quelle attuali. Magnuspuò gestire per diventare Campione del Mondo per la quinta volta, Ianè costretto ormai al tutto per tutto. Uscito col morale comprensibilmente basso dalla sesta partita, il russo ha avuto un crollo improvviso nell’ottava, con il primo, vero, grande errore del match, perché non si può considerare un vero errore una centotrentesima mossa di un finale pratico per le tablebase, ma difficilissimo da difendere. Lo è invece quella 21… b5 che rischia di fare da spartiacque, eè maestro nel gestire tali situazioni. Tanto più che, con il Nero, ha una vasta gamma di repliche alle situazioni più disparate, nel caso ...

