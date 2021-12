Camminare per strada, gli errori da non commettere per evitare sanzioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Codice della strada disciplina anche la condotta di chi cammina per strada: quali errori non bisogna commettere per evitare sanzioni Le regole per chi cammina per strada (Fonte: Pixabay)Il Codice della strada non si occupa di disciplinare soltanto l’atteggiamento dei conducenti, ma anche di coloro che circolano per strada a piedi. Molto spesso ci capita, mentre siamo alla guida del nostro veicolo, di trovare un pedone poco disciplinato che ci ha fa rischiare un incidente. O, ancora, quante volte mentre passeggiamo correttamente per strada, abbiamo rischiato parecchio a causa di un conducente indisciplinato. Per tali motivi, la legge ha introdotto delle regole che da rispettare rigorosamente, in ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Codice delladisciplina anche la condotta di chi cammina per: qualinon bisognaperLe regole per chi cammina per(Fonte: Pixabay)Il Codice dellanon si occupa di disciplinare soltanto l’atteggiamento dei conducenti, ma anche di coloro che circolano pera piedi. Molto spesso ci capita, mentre siamo alla guida del nostro veicolo, di trovare un pedone poco disciplinato che ci ha fa rischiare un incidente. O, ancora, quante volte mentre passeggiamo correttamente per, abbiamo rischiato parecchio a causa di un conducente indisciplinato. Per tali motivi, la legge ha introdotto delle regole che da rispettare rigorosamente, in ...

Advertising

Pontifex_it : Siamo fratelli, amati da un unico Padre. Per costruire un futuro degno occorre lavorare insieme, superare le divisi… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Il Vangelo si trasmette per comunione. È questo che, come Cattolici, desideriamo vivere nei prossim… - EmanueleCinelli : Non è un'imprudenza, non è una moda e non è solo per brevi escursioni, è un lecito modo di andare per monti, l'unic… - mcacciaglia64 : RT @gioalbarosa: @susanna_le @stormi1904 @spinacidaniela @Agnese73186871 @battaglia_persa @SchwarzGuido @romanoesaurito @RiprendRoma @Piamo… - stormi1904 : RT @gioalbarosa: @susanna_le @stormi1904 @spinacidaniela @Agnese73186871 @battaglia_persa @SchwarzGuido @romanoesaurito @RiprendRoma @Piamo… -