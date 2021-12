Verissimo, Elena Santarelli: “Un altro figlio? Non ce la faccio, troppe paure, non me la sento” (Di lunedì 6 dicembre 2021) La malattia e la sofferenza segnano in modo indelebile la vita lasciando cicatrici che è difficile far rimarginare. Proprio come è accaduto ad Elena Santarelli e Bernardo Corradi che, ospiti di Verissimo, si sono messi a nudo toccando anche la malattia del loro primogenito Giacomo. Nel 2017, infatti, al piccolo viene diagnosticato un tumore maligno al cervello. Inizia così la durissima battaglia: due anni di inferno fino al 2019 quando, con delle pesanti cure, Giacomo guarisce. Una gioia immensa anche se quel dolore, quelle giornate trascorse nelle corsie dell’ospedale sono difficili da dimenticare. Una grande sofferenza, quindi, che porta la coppia a non allargare la famiglia. “Un altro figlio? Se non fosse accaduto quell’incidente di percorso (la malattia del figlio, ndr) eravamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) La malattia e la sofferenza segnano in modo indelebile la vita lasciando cicatrici che è difficile far rimarginare. Proprio come è accaduto ade Bernardo Corradi che, ospiti di, si sono messi a nudo toccando anche la malattia del loro primogenito Giacomo. Nel 2017, infatti, al piccolo viene diagnosticato un tumore maligno al cervello. Inizia così la durissima battaglia: due anni di inferno fino al 2019 quando, con delle pesanti cure, Giacomo guarisce. Una gioia immensa anche se quel dolore, quelle giornate trascorse nelle corsie dell’ospedale sono difficili da dimenticare. Una grande sofferenza, quindi, che porta la coppia a non allargare la famiglia. “Un? Se non fosse accaduto quell’incidente di percorso (la malattia del, ndr) eravamo ...

