‘Un uomo, un medico’, il nuovo libro di Maristella Panepinto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Esco oggi in tutte le librerie nazionali e online “Un uomo, un medico” (Navarra Editore, 160 pagine, 15 euro) , l’autobiografia del medico siciliano Giuseppe Iacono, scritta a quattro mani con la giornalista Maristella Panepinto, che da un piccolo paese dell’agrigentino e da una famiglia di umilissime condizioni è diventato uno dei più grandi specialisti di gastroenterologia pediatrica in Italia e all’estero. Uno spaccato di vita che restituisce 50 anni di storia siciliana e italiana. Un esempio illuminante di ascensore sociale. Già primario di Gastroenterologia dell’ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo, Iacono si racconta in queste pagine senza filtri e con passione, condividendo con il lettore la sua storia privata e professionale. I sogni da bambino sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento: il piccolo Giuseppe, terzo di sette ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Esco oggi in tutte le librerie nazionali e online “Un, un medico” (Navarra Editore, 160 pagine, 15 euro) , l’autobiografia del medico siciliano Giuseppe Iacono, scritta a quattro mani con la giornalista, che da un piccolo paese dell’agrigentino e da una famiglia di umilissime condizioni è diventato uno dei più grandi specialisti di gastroenterologia pediatrica in Italia e all’estero. Uno spaccato di vita che restituisce 50 anni di storia siciliana e italiana. Un esempio illuminante di ascensore sociale. Già primario di Gastroenterologia dell’ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo, Iacono si racconta in queste pagine senza filtri e con passione, condividendo con il lettore la sua storia privata e professionale. I sogni da bambino sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento: il piccolo Giuseppe, terzo di sette ...

Advertising

forumJuventus : Cuadrado post #JuveGenoa: 'Il gol? Volevo crossare forte sul primo palo ed è uscita così. Scudetto? Sono un uomo di… - VanityFairIt : .@MarcoMengoni quel percorso l'ha intrapreso e ora è in pace. Lo dimostra il nuovo album Materia (Terra), il primo… - AndreaBricchi77 : Calhanoglu ha calciato gli angoli così anche da noi, per anni. Tutti inutili sul primo palo, dove di solito tutti m… - pop_auror_a : RT @SignorGiovanne1: Ho appena lasciato in caserma pistola manette e tesserino ed ho augurato buon Natale ai colleghi. Da oggi sono un uomo… - Lucaarggh : RT @SignorGiovanne1: Ho appena lasciato in caserma pistola manette e tesserino ed ho augurato buon Natale ai colleghi. Da oggi sono un uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Un uomo Parabiago, crolla il forno nel ristorante: muore schiacciato pizzaiolo di 41 anni Corriere Milano